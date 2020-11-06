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Почта России продлила акцию по бесплатной доставке экспортных посылок

Главная Общество
Красноярск
08:32 6 Ноября 2020
работа, доставка, акция, почта
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До 30 ноября 2020 года Почта России предоставит клиентам возможность одной бесплатной международной отправки в качестве компенсации за весенние задержки экспорта.

С марта по май 2020 года в связи с остановкой гражданского международного авиасообщения увеличились сроки доставки части экспортных отправлений, так как существенная доля посылок обычно загружается в пассажирские самолеты. Понадобилось время, чтобы наладить альтернативные каналы доставки - ситуация с экспортными отправками стабилизировалась к середине мая.

Всем клиентам, чьи отправления высылались в период с 15 марта по 15 мая, Почта России дает промокод на одну бесплатную доставку. Клиенты, чье отправление стоило до 1000 рублей, получают промокод на 500 рублей, свыше 1000 рублей — промокод на 3000 рублей. Если за тот период пользователь оформил несколько отправок, Почта России будет учитывать стоимость самой дорогой из них.

Предложение действует до 30 ноября 2020 года включительно и распространяется на международные отправления: посылки, EMS и мелкие пакеты. Для этого нужно авторизоваться в обновленном до последней версии приложении «Почта России» и ввести трек-номер посылки, которая соответствует условиям акции. В появившемся окне нужно заполнить необходимые сведения из чека, полученного при оформлении отправления. Если все верно, промокод активируется автоматически.

 «Пандемия была хорошим стресс-тестом для всех логистических компаний, и мы этот стресс-тест прошли достойно — команде удалось практически заново выстроить маршруты в максимально короткий срок. Но мы понимаем, что и в этом хорошем результате были разные ситуации. Для нас посылки — это не просто цифры в статистике, за каждой из них личная история. Задержки в период настройки случались, а значит задача компании — компенсировать клиентам эти неудобства, даже самые незначительные из них», — сказал генеральный директор АО «Почта России» Максим Акимов.

Фото: Почта России
По материалам Почты России

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