Предполагаемого заказчика убийства журналиста из Минусинска оставили под стражей до конца месяца

В столице задержан подозреваемый в организации убийства минусинского журналиста Дмитрия Попкова. Следователи подозревают предпринимателя и экс-депутата горсовета Минусинска Ису Хашиева.

Известно, что подозреваемый 3 ноября пытался уехать в Ингушетию, но его стражи порядка задержали его в аэропорту Шереметьево. Уже 4 ноября городской суд Минусинска решил, что Иса Хашиев останется под арестом до 26 ноября.

Ранее по резонансному убийству, которое случилось в мае 2017 года, под подозрение в организации попал 42-летний местный житель, а в исполнении подозревался его 18-летний знакомый. Обоих мужчин задержали в конце лета.

Фото: "ТОН-М"