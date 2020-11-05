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Предполагаемого заказчика убийства журналиста из Минусинска оставили под стражей до конца месяца

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Красноярск
11:30 5 Ноября 2020
в красноярском крае, убийство, журналисты, задержание, арест
Автор: Sibnovosti.ru
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В столице задержан подозреваемый в организации убийства минусинского журналиста Дмитрия Попкова. Следователи подозревают предпринимателя и экс-депутата горсовета Минусинска Ису Хашиева.

Известно, что подозреваемый 3 ноября пытался уехать в Ингушетию, но его стражи порядка задержали его в аэропорту Шереметьево. Уже 4 ноября городской суд Минусинска решил, что Иса Хашиев останется под арестом до 26 ноября.

Ранее по резонансному убийству, которое случилось в мае 2017 года, под подозрение в организации попал 42-летний местный житель, а в исполнении подозревался его 18-летний знакомый. Обоих мужчин задержали в конце лета.  

Фото: "ТОН-М"

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