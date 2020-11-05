В Красноярске переполнены морги из-за нехватки медперсонала

В БСМП подтвердили информацию о высокой нагрузке на морг. Горожане сообщают, что не могут забрать тела близких в течение полутора-двух недель. Однако проблема не в возросшем количестве умерших, а в нехватке сотрудников. Многие патологоанатомы и младший медперсонал находятся на больничных.

«В настоящий момент все инфекционные госпитали в Красноярске работают со значительной перегрузкой. Сотрудники патологоанатомического отделения нашей больницы, как и другие сотрудники, работают в условиях уменьшенного количества, в том числе и по причине нахождения работников на больничном листе. Поэтому в патологоанатомическом отделении в последнее время возникла задержка с выдачей тел. Она составляет порядка 3 – 4 дней. При этом тела хранятся в отведенных для хранения помещениях», – сообщили в пресс-службе Красноярской межрайонной клинической больницы имени Н. С. Карповича.

В медучреждении добавили, что администрация патологоанатомических отделений информирует родственников о сроках выдачи тел. В период пандемии все тела подлежат вскрытию. После этого их обрабатывают дезинфицирующим составом и помешают в мешок, который больше не разрешено вскрывать.



