Красноярцев предупредили об усилении ветра и метели

Синоптики предупреждают о резком усилении ветра в Красноярске. В четверг, 5 ноября, порывы западного ветра будут достигать 22 м/с, ожидается метель. Воздух прогреется до +1…-1°С. На дорогах сильная гололедица.

«В центральных и южных районах Красноярского края местами ожидается очень сильный ветер западной четверти, порывы 20-25 м/с, в горах южных районов местами очень сильный снег», — предупредили в Среднесибирском метеоцентре.

Спасатели советуют красноярцам при усилении ветра по возможности оставаться дома или в офисе. На улице опасно находится рядом с деревьями и легкими конструкциями, а также парковать вблизи них автомобили.





