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Новый асфальт на Енисейском тракте будут менять

Главная Общество
Красноярск
09:00 5 Ноября 2020
красноярск, в красноярске, дороги, ремонт
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © admkrsk.ru
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Подрядчик меняет недавно уложенный асфальт на Енисейском тракте. Покрытие не прошло лабораторный контроль, поэтому подлежит замене. Дорожники снимают новый асфальт в направлении ул. Ястынская, чтобы закатать заново, передает радио «Красноярск-Главный». Завершить ремонт по контракту подрядчик должен до конца месяца, рассказала пресс-секретарь УДиБ Олеся Кочерова.

«При лабораторных исследованиях было выявлено, что на участке в районе Бадалыка был некачественно уложен асфальт — не отошло уплотнение и толщина. Подрядной организацией было выдано предписание, сейчас подрядчик уже приступил к устранению нарушений. Вся работа будет переделана за счет подрядчика», — заявила Кочерова.

В управлении дорог, инфраструктуры и благоустройства предупредили, что на время ремонта на магистрали возможны заторы.

 

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