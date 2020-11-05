Новый асфальт на Енисейском тракте будут менять

Подрядчик меняет недавно уложенный асфальт на Енисейском тракте. Покрытие не прошло лабораторный контроль, поэтому подлежит замене. Дорожники снимают новый асфальт в направлении ул. Ястынская, чтобы закатать заново, передает радио «Красноярск-Главный». Завершить ремонт по контракту подрядчик должен до конца месяца, рассказала пресс-секретарь УДиБ Олеся Кочерова.

«При лабораторных исследованиях было выявлено, что на участке в районе Бадалыка был некачественно уложен асфальт — не отошло уплотнение и толщина. Подрядной организацией было выдано предписание, сейчас подрядчик уже приступил к устранению нарушений. Вся работа будет переделана за счет подрядчика», — заявила Кочерова.

В управлении дорог, инфраструктуры и благоустройства предупредили, что на время ремонта на магистрали возможны заторы.



