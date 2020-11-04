В крае 308 новых случаев заболевания COVID-19 за сутки

За минувшие сутки в Красноярском крае зарегистрировано 308 случаев заражения COVID-19. Их общее количество с начала эпидемии достигло 27 650.

«Темп прироста за сутки – 1,1%. Под медицинским наблюдением на дому находится всего 7 352 человек, в том числе за последние сутки взято под наблюдение 549 человек», - говорится в сообщении краевого управления Роспотребнадзора.

Telegram-канал ведомства уточнил, что из 308 новых случаев 81 пришелся на Красноярск. Для сравнения, в Иркутской области за минувшие сутки зарегистрировано 243 новых случая заболевания. В Кемеровской области – 198, в Новосибирской -181, в Алтайском крае - 221 случай.

Вчера министерство здравоохранения Красноярского края объявило о том, что временный «ковидный» госпиталь БСМП будет принимать пациентов на базе спортивно - оздоровительного комплекса «Лесной». В «Лесной» будут направляться пациенты из основного инфекционного госпиталя больницы на долечивание.

Фото: сайт министерства здравоохранения Красноярского края