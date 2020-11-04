В Совете Федерации утвердили постановление по итогам поездки сенаторов в Норильск

Совет Федерации утвердил постановление по итогам поездки сенаторов в Норильск. В «Норникеле» оценили документ как «сбалансированный и конструктивный», отметив, что он стал результатом совместной работы компании и сенаторов.

«В документе сформулирован ряд рекомендаций всем заинтересованным сторонам, определены мероприятия, которые позволят улучшить условия жизни и экологическую ситуацию в Норильске. Реализация этих мероприятий будет продолжением активной работы «Норникеля» по совершенствованию социальной инфраструктуры Норильска и решению экологических вопросов», - заявил вице-президент по федеральным и региональным программам «Норникеля» Андрей Грачев.

По его словам, «Норникель» фактически уже приступил к выполнению ряда положений документа, что свидетельствует о высоком уровне социальной ответственности. В настоящее время компания работает над комплексным планом развития города и готовится к заключению нового десятилетнего соглашения между федеральным центром, администрацией Норильска, правительством Красноярского края и «Норникелем». Компания уже взяла на себя часть программы переселения населения «на материк» в размере 830 млн руб.

Кроме того, «Норникель» заключил соглашение с ассоциациями, объединяющими большинство коренного населения Таймыра. Разработан комплексный план содействия его развития до 2024 года стоимостью 2 млрд руб. Он включает, в частности, поддержку традиционных видов деятельности, защиту исконной среды обитания, а также финансирование жилищных, медицинских, инфраструктурных, туристических социокультурных проектов.

«Норникель» готов профинансировать часть программы реновации Норильска. Его совместный проект с Росрыболовством направлен на увеличение поголовья ценных пород рыб.

«Компания удовлетворена тем, что темой вечной мерзлоты нам рекомендовано заниматься вплотную с Красноярским краем, что обозначена важность социального заказа на обучение в Норильском индустриальном институте. Уверены, что правительство региона примет активное участие в этих важнейших инициативах», - подчеркнул также Андрей Грачев.

В свою очередь, в ходе обсуждения постановления спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко поблагодарила «Норникель» за конструктивную позицию и активное взаимодействие при подготовке документа. Она отметила, что компания взяла на себя «очень серьезные обязательства» по реновации жилого фонда, модернизации социальной инфраструктуры, ликвидации экологического ущерба и т. д.

Верхняя палата российского парламента порекомендовала «Норникелю» обеспечить софинансирование реновации жилищного фонда Норильска до 2035 года начиная с 2021 года, работ по благоустройству, восстановлению объектов его инженерной инфраструктуры и др. В 2021 году компания выделит 1 млрд руб. на проектную документацию для реновации в Норильске.

Фото: «Яндекс.Дзен»