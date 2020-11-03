Красноярцев в выходные призвали не ездить на Восточные Столбы

Руководитель Агентства по туризму Красноярского края Юлия Верхушина призвала красноярцев в предстоящий праздничный выходной – 4 ноября – не ездить на Восточные Столбы. В среду дорожники планируют укладывать у восточного входа в нацпарк финальный слой асфальта – потоки автомобилей и людей существенно осложнят проведение работ. Туристам предлагают прогуляться к Центральным Столбам, там ограничений почти нет - закрыты лишь некоторые тропы из-за возможного падения сухостоя.

Напомним, что благоустройство восточного входа на Столбы власти обещают завершить в начале ноября, так что оценить проделанную работу красноярцы смогут совсем скоро.