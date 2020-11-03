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Красноярцев в выходные призвали не ездить на Восточные Столбы

Главная Общество
Красноярск
16:25 3 Ноября 2020
в красноярске, в красноярском крае, заповедник
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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Руководитель Агентства по туризму Красноярского края Юлия Верхушина призвала красноярцев в предстоящий праздничный выходной – 4 ноября – не ездить на Восточные Столбы. В среду дорожники планируют укладывать у восточного входа в нацпарк финальный слой асфальта – потоки автомобилей и людей существенно осложнят проведение работ. Туристам предлагают прогуляться к Центральным Столбам, там ограничений почти нет - закрыты лишь некоторые тропы из-за возможного падения сухостоя.

Напомним, что благоустройство восточного входа на Столбы власти обещают завершить в начале ноября, так что оценить проделанную работу красноярцы смогут совсем скоро.

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