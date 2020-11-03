За прошедший месяц в перинатальном центре появилось на свет 240 детей

В министерстве здравоохранения Красноярского края рассказали о рождаемости в перинатальном центре в октябре 2020 года. Так, в прошлом месяце родилось 240 младенцев, из них 127 девочек и 113 мальчиков. Кроме того, на свет появилось 10 двоен, а троен зафиксировано не было.

Самым крупным ребенком стал мальчик, вес которого составил 4,5 килограмма. А самым небольшим ребенком прошлого месяца также стал мальчик – вес младенца всего 490 грамм.

В краевом минздраве подчеркнули, что несмотря на тяжелую эпидемиологическую обстановку, в краевой детской больнице и перинатальном центре продолжают оказывать квалифицированную медицинскую помощь детям и беременным женщинам, входящим в высокую группу риска.