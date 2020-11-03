В Северном заканчивается строительство новой дороги

В микрорайоне Северный дорожные строители перешли к финальному этапу строительства дороги на участке от дома по адресу Мате Залки, 33 до улицы Космонавтов.

На этом объекте установили бордюры и опоры освещения, а также выполнили устройство оснований из песчано-гравийной смеси.

В настоящее время рабочие приступили к укладке черного щебня. В мэрии сообщили, что этот материал обработан битумным вяжущим веществом и он подходит для укладки в любое время года.

Завершение строительства дороги и ввод объекта в эксплуатацию планируется в июле 2021 года.

Фото: vk.com/krasnoyarskrf