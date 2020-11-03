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Сотрудники ГИБДД выявили почти 200 нарушений правил дорожного движения со стороны водителей общественного транспорта

Главная Общество
Красноярск
11:30 3 Ноября 2020
проверка, автобусы, автобус, гибдд, в красноярске, рейды
Автор: Sibnovosti.ru
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В краевом центре госавтоинспекторы проводят рейд «Пассажирский транспорт». Дорожные полицейские организовали скрытое наблюдение за соблюдением ПДД водителями общественного транспорта.

За первые пять дней профилактических мероприятий удалось привлечь к ответственности 26 водителей, которые во время движения разговаривали по сотовому телефону, также было зафиксировано 22 случая поезда на красный свет светофора. Еще 12 водителей было привлечено за нарушения правил маневрирования и зафиксировано 20 фактов нарушений правил перевозки пассажиров.  

В пресс-службе ГИБДД сообщили, что операция «Пассажирский транспорт» в краевом центре продлится до 10 ноября включительно.

Фото: пресс-служба ГИБДД

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