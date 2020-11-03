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День народного единства в Красноярке отпразднуют онлайн

Главная Общество
Красноярск
11:00 3 Ноября 2020
в красноярске, в красноярском крае, праздник, праздники
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © krskstate.ru
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День народного единства из-за пандемии в Красноярском крае проведут в онлайн-формате. Основные события запланированы на среду, 4 ноября, – этот день объявлен выходным.

На большом экране на площади перед Домом дружбы народов с 11:00 до 14:00 будут транслировать праздничный концерт. Площадку украсят флагами, баннерами и пилонами.

На сайте Дома дружбы народов расскажут об истории праздника и общности народов края.

«Всех желающих приглашают присоединиться к сетевой акции «Хоровод национальной кухни» и рассказать о национальном блюде, которое традиционно готовится в семье. Фотографию или видео национального блюда с рецептом публикуйте со 2 по 4 ноября включительно в социальной сети «ВКонтакте» с официальными хэштегам акции #Хороводнациональнойкухни#Деньнародногоединства#домофицеров24#мымолодыерф#мыгордимся24#Красноярскийкрай», - рассказали в пресс-службе краевого правительства.

Кроме того, с 3 по 8 ноября на сайте miretno.ru пройдет «Большой этнографический диктант», принять участие в котором может каждый.

Фото: Вадим Кофман / krskstate.ru
 

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