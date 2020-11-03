Следователи установили факты мошенничества при благоустройстве озера Долгое в Норильске по муниципальному контракту. В нарушении закона подозревают 33-летнего генерального директора подрядной организации и неустановленных лиц одной из строительных компаний. В Следственном комитете сообщили, что акты выполненных работ по объекту были подписаны, а работы не сделаны.

«В июле 2019 года подозреваемый и иные неустановленные лица из числа работников строительной компании, действуя умышленно, путем обмана и злоупотребления доверием подписали акты выполненных работ, без их фактического выполнения», - сообщили в пресс-службе силового ведомства.

В итоге на основании подписанных документов из бюджета Норильска подрядчику было выделено более 600 тысяч рублей. Следователи продолжают разбираться в обстоятельствах дела.



