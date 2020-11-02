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Заведующая и воспитатель детского сада в Канске уволены за сбежавшего ребенка

Главная Общество
Красноярск
18:25 2 Ноября 2020
в красноярском крае, канск, детсад, дети, побег, прокуратура, увольнение
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Прокуратура обнародовала шокирующие подробности побега 2-летнего ребенка из детского сада в Канске. На прошлой неделе малыш без верхней одежды вышел из группы, затем из здания сада, а после оказался за пределами территории дошкольного учреждения. На улице на ребенка напала стая бродячих собак. Жизнь и здоровье малыша спасла женщина, которая выгуливала своего пса. Она отогнала свору и отнесла ребенка в садик.

Исполняющий обязанности Канского межрайонного прокурора объявил женщине благодарность за спасение ребенка, оставленного в опасности.

«За проявленную отзывчивость, самоотверженность и доброту исполняющий обязанности Канского межрайонного прокурора объявил благодарность жительнице Канска, пожелал добра, мира и жизненного благополучия», - добавили в пресс-службе краевой прокуратуры.

После этого инцидента надзорное ведомство проводит проверку в детском саду. Заведующая дошкольного учреждения и младший воспитатель уволены. В отношении мэра Канска вынесено представление. В прокуратуре считают, что должностные лица не обеспечили охрану жизни и здоровья ребенка во время нахождения в детском саду.

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