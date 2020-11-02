Директор красноярского ЦСМ Василий Моргун уволен после сообщения об обысках в его доме

Директор красноярского центра стандартизации, метрологии и испытаний Василий Моргун ушел в отставку после сообщений об обысках в его доме. Распоряжение об увольнении подписал руководитель Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии Алексей Абрамов. В качестве выходного пособия Моргуну выплатят 3-кратную среднемесячную зарплату. В должности директора ЦСМ он проработал почти 20 лет.

Напомним, что телеграм-каналы сообщили об обыске в коттедже Василия Моргуна. По неподтвержденным данным, действия силовиков были связаны с договорами о поставке лабораторного оборудования трем компаниям, учредителями которых были родственники Моргуна. При этом ЦСМ осуществлял поставки по завышенной стоимости.