Крупнейшая управляющая компания Красноярска «ЖСК» задолжала Красноярскэнергосбыту более 165 млн рублей

Долг УК «ЖСК» перед Красноярскэнергосбытом достиг 165,6 млн рублей. Для решения проблемы энергетики обратились в прокуратуру, Стройнадзор и к главе города Сергею Еремину. С января 2020 года управляющая компания заплатила по счетам за потребление электрической энергии 128 тысяч рублей, при начисленных 73,5 миллионах. Деньги с жильцов коммунальщики собирают, но по счетам не платят.

«Мы надеемся, что надзорные органы, органы власти обратят внимание на сложившуюся ситуацию с УК «ЖСК», которую мы имеем полное право называть экстренной. Эта управляющая организация действует в духе 90-х годов: она игнорирует свои договорные обязательства и убеждена в своей полной безнаказанности. Возможно, надзорные органы сумеют выяснить, куда уходят деньги жильцов, собранные по счетам за электричество, а также найдут способ повлиять на недобросовестную компанию», – заявил исполнительный директор ПАО «Красноярскэнергосбыт» Олег Дьяченко.

В договор энергоснабжения между ПАО «Красноярскэнергосбыт» и ООО УК «ЖСК» включено более 2 тысяч многоэтажек в Красноярске. Коммунальщики должны перечислять энергетикам платежи по потреблению электроэнергии на общедомовые нужды. Индивидуальное потребление электроэнергии жильцы оплачивают напрямую.