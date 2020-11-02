Энергообъекты РусГидро готовы к работе в зимний период

Гидроэлектростанции, тепловые станции, сетевой комплекс, теплосетевой комплекс Группы РусГидро готовы к работе в условиях низких температур, это наиболее сложный для энергетиков период, когда значительно возрастает потребление электрической и тепловой энергии. В условиях пандемии РусГидро обеспечивает надежную работу энергообъектов и бесперебойное электроснабжение потребителей, защиту персонала от рисков инфицирования.

О готовности объектов РусГидро к работе в зимний период доложил глава компании Николай Шульгинов в ходе состоявшемся сегодня Всероссийского совещания по подготовке субъектов электроэнергетики к ОЗП 2020-2021 гг. под председательством Министра энергетики РФ Александра Новака.

Как заявил глава РусГидро, индексы готовности большинства субъектов электроэнергетики Группы равны единице – энергообъекты готовы к зиме. При этом в 43 городах и муниципальных районах Дальнего Востока уже начался отопительный сезон, потребители подключены к теплу.

На основных водохранилищах ГЭС запасы гидроресурсов близки к норме или выше ее, запасы топлива на тепловых энергообъектах соответствуют нормативным. Отгрузка топлива в районы с ограниченными сроками завоза (Якутия, Чукотка, Магаданская область, Камчатка) в соответствии с графиком завершится до 1 декабря 2020 года, на текущий момент завершается поставка на Камчатку, на все остальные объекты топливо полностью отгружено.

На всех энергообъектах Группы РусГидро создан аварийный запас материально-технических ресурсов и оборудования, необходимый для надежного прохождения отопительного сезона 2020-2021 гг.

Обеспечена готовность персонала и оборудования объектов Группы РусГидро к работе в отопительный сезон. На всех генерирующих объектах РусГидро прошли тренировки оперативного персонала по отработке действий при ликвидации аварий в условиях низких температур и дополнительные инструктажи по особенностям работы в условиях зимнего максимума нагрузок.

На всех предприятиях Группы РусГидро реализуются мероприятия по сдерживанию распространения коронавирусной инфекции и защите здоровья работников, в том числе с учетом рекомендаций Роспотребнадзора и Минэнерго России.

Ремонт генерирующего оборудования гидроэлектростанций выполнен в полном объеме в соответствии с утвержденными графиками. Важный элемент подготовки ГЭС к зиме – реализация Программы комплексной модернизации гидрогенерирующих объектов РусГидро. В 2020 году на ГЭС РусГидро завершена замена и реконструкция четырех гидротурбин, полностью заменены три гидрогенератора.

В результате замены оборудования на более эффективное установленная мощность ГЭС РусГидро за год увеличилась на 25 МВт. Выполнен ремонт 44 гидрогенераторов, 50 гидротурбин. Ожидаемый суммарный прирост установленной мощности генерирующих объектов Группы РусГидро в 2020 году составляет 517 МВт.

Особое внимание РусГидро уделяет ремонтной программе и модернизации энергообъектов, расположенных на территории Дальнего Востока. На тепловых электростанциях РусГидро отремонтированы 230 турбоагрегатов, 178 котлоагрегатов и 184 генератора. Также отремонтировано 2 817 км электрических сетей всех классов напряжения, 808 км – высоковольтных линий 110-220 кВ, а также 82 км теплосетей.

За 9 месяцев 2020 года РусГидро направило на ремонт и модернизацию энергообъектов группы 18,3 млрд руб., на 1,3 млрд руб. больше запланированного объема.

В результате реализуемого энергохолдингом комплекса мер уровень аварийности на объектах Группы РусГидро за 9 месяцев 2020 года значительно снизился: на 16% на ГЭС и ТЭС, на 24% – на объектах электросетевого хозяйства 6 кВ и выше.