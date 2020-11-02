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В краевом центре экстренно закрыли детский сад

Главная Общество
Красноярск
10:50 2 Ноября 2020
красноярск, детсад, ремонт, капремонт, прокуратура
Автор: Sibnovosti.ru
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В Красноярске экстренно закрыли детский сад из-за угрозы обрушения крыши. Информацию об этом сообщили в прокуратуре краевого центра.

Дошкольное образовательное учреждение №190 «Сказка», которое находится на проспекте Металлургов, 18 «а» временно приостановил свою работу на время прокурорской проверки. В надзорном органе выяснят как проходил летний ремонт, подготовка к новому учебному году и как проходил процесс приемки выполненных работ.

Прокуратурой было подано исковое заявление в суд с требованием в кратчайшие сроки устранить недочеты и провести капитальный ремонт здания.

Дети будут распределены в соседние сады по месту жительства.

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