В краевом центре экстренно закрыли детский сад

В Красноярске экстренно закрыли детский сад из-за угрозы обрушения крыши. Информацию об этом сообщили в прокуратуре краевого центра.

Дошкольное образовательное учреждение №190 «Сказка», которое находится на проспекте Металлургов, 18 «а» временно приостановил свою работу на время прокурорской проверки. В надзорном органе выяснят как проходил летний ремонт, подготовка к новому учебному году и как проходил процесс приемки выполненных работ.

Прокуратурой было подано исковое заявление в суд с требованием в кратчайшие сроки устранить недочеты и провести капитальный ремонт здания.

Дети будут распределены в соседние сады по месту жительства.