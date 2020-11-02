Подрядчики строительства красноярского метрополитена встретятся в суде

Московская фирма ООО "Консалтинговый центр "Бизнес-информ-анализ", выступавшая субподрядчиком в корректировке ПСД (проектно-сметной документации) строительства первой очереди метро в Красноярске, подала иск в краевой Арбитражный суд на возмещение 109 261 940 рублей. По мнению истцов, эту сумму им не доплатило АО «Красноярский трест инженерно-строительных изысканий», которое выступает основным подрядчиком в проектировке метрополитена.

В иске говорится, что ранее истец заключил с красноярской компанией субподрядный договор о подготовке необходимой документации на общую сумму в 431 миллион 457 тысяч рублей.

По мнению москвичей, все работы согласно заключенному договору были выполнены полностью и в срок, но КТИСИ заплатил им лишь 280 миллионов рублей. Так как данный вопрос не удалось решить в досудебном порядке, консалтинговый центр обратился в судебную инстанцию.

Напомним, на прошлой неделе Sibnovosti.ru рассказывали о выполнении проектировочных работ раньше запланированного срока.