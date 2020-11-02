Бизнес выходит на новый уровень благодаря развитию технологий

Рынок услуг и продажи товаров в Красноярском крае активно восстанавливается после турбулентности, связанной с ограничениями в период пандемии. К такому выводу приходят игроки рынка, которые обеспечивают развитие инфраструктуры для малого и среднего бизнеса.

Речь идет об автоматизации торговли — онлайн-кассах, POS-оборудовании для ритейла, товароучетных программах, сканерах и принтерах для маркировки, а также о безопасности предприятия в виде систем контроля доступа, антикража и видеонаблюдения. Всем этим на протяжении 23 лет занимаются специалисты красноярской компании «ПОРТ». В списке ее многочисленных клиентов, кажется, представлены все виды бизнеса: от крупных торговых сетей, супермаркетов, АЗС, поликлиник, производственных компаний до магазинов у дома и микропредприятий сферы обслуживания – химчисток, салонов красоты, автомоек, ателье и так далее. Перечислять можно долго.

Некоторые наблюдатели считают, что именно эти «середняки» и «малыши» наиболее пострадали от коронавирусного кризиса, стали чаще закрываться. Однако ритейл-эксперты уверены: такая «народная» экспертиза основана на эмоциях, а не на фактах, и на самом деле все обстоит чуть иначе.

Живой бизнес

Факты говорят о следующем: предприниматели задумались об автоматизации бизнес-процессов. Точнее, кризис усилил эту тенденцию, стимулировал активность, причем многократно. Ольга Ушакова, директор «ПОРТ», заявляет, что бизнес не только не снизил обороты, но и стремительно развивается, интересуется технологиями. Он нуждается в современных комплексных решениях, чтобы оптимизировать свои процессы, снижать расходы на обслуживание клиентов и, как следствие, повышать рентабельность.

— На протяжении более 20 лет я как руководитель сервисной компании вижу, насколько стремительно идет развитие в нашей сфере, — рассказывает Ольга Ушакова. — А ведь мы отвечаем на запросы бизнеса, служим «лакмусом» деловой активности. Изначально поставляли только кассы и механические весы. Это было в 1990-е годы, время развития стихийного рынка, который поэтапно со стороны государства и фискальных органов упорядочивался и приводился в законодательный порядок. Сейчас это самая отрегулированная и прозрачная сфера. Шаг за шагом, по мере развития отрасли в нашу продуктовую и сервисную линейку добавлялась новая техника и ПО, актуальные для конкретного этапа развития b2b и b2c.

— Можете привести пример?

— Да, вот несколько историй. 20 лет назад в стране были только импортные кассовые аппараты. Сегодня в этой нише нет импорта вообще, много своих известных брендов. Теперь уже иностранные компании производят продукцию на российских заводах. На место простых кнопочные касс, по виду напоминающих кирпич с кнопками, пришли элегантные смарт-терминалы по типу планшетов и стильные POS-моноблоки с плоскими сенсорными экранами.

А помните, многие в те времена — условно говоря, на заре становления торгового и фискального российского рынка — пользовались обычными весами и покупали к ним гири. Гири до сих пор есть в нашем ассортименте, но только для калибровки весов в качестве эталона. За последние лет 10 механику «со стрелочкой» вытеснили электронные модели с «компьютерной начинкой». Сейчас уже в магазинах стало нормой видеть весы, способные с точностью до грамма определить массу, мгновенно посчитать стоимость и даже напечатать этикетку, отправить данные в товароучетную программу.

Еще быстрыми темпами развиваются программные продукты для автоматизации торговли. С 2017 года постепенно вводят онлайн-кассы, с 2019 активно внедряют обязательную маркировку, с 2021 в силу вступят новые требования к номенклатуре в чеках. Всё идёт к тому, чтобы а) сделать отчетность перед Налоговой инспекцией прозрачной, б) обеспечить мониторинг положения товара по всей цепочке реализации от производителя до потребителя, в) получить огромный массив реальных данных о сегментах рынка. Предпринимателям это помогает оперативно смотреть остатки на складах, анализировать ассортимент и работы конкретных точек. Понятно, что с учётом «в тетрадке» такое не получится. И логично, что появилось много запросов на автоматизацию торговли, на комплексные решения разного формата и бюджета.

Владельцы бизнеса подбирают варианты под свой проект. Кому-то хватает компактной смарт-кассы по типу планшета и ее встроенного кассового функционала. Обычно это кофейни, островки в торговых центрах, салоны красоты, автомойки. Для работы с весовыми товарами к кассе подключают современные фасовочные весы, часто с печатью этикетки. В продуктовых магазинах уже нужно полномасштабное рабочее место кассира с фискальным регистратором, POS-системой, весами и сканером штрих-кодов, а также место товароведа с компьютером, сканером, при этом всю базу товаров ведут через 1С.

За обновлениями относительно недавно пришли аптеки, бутики одежды, салоны обуви и другие магазины, кто подключился к системе маркировки «Честный знак». Им понадобилось быстро обновить кассовую технику, закупить двухмерные сканеры кодов, принтеры этикеток. До этого многие маленькие компании и не думали в сторону автоматизации — работали по старинке, а теперь шагают в ногу со всем ритейлом и двое, можно сказать, впереди.

— Что-то еще актуально для бизнеса?

Конечно, руководители всегда думают о безопасности и контроле. Так, почти все магазины, офисы и склады стали оснащены видеонаблюдением, благо оборудование теперь более доступно по цене, при этом качество съемки выше, а настройки проще — говорю это в сравнении с системами, которые устанавливали лет 5-10 назад. Проще стало и с контролем доступа. СКУД — это когда входы и отдельные комнаты оснащают специальными датчиками и кнопкой открывания, на двери вешают электромеханические замки, а сотрудникам выдают запрограммированные брелки или карточки, открывающие доступ. И если раньше такие технологии были только у крупных организаций, теперь это доступно для бизнеса любого масштаба, опять же потому что оборудование стало проще и дешевле.

Да, стоит вспомнить про ещё одну технологию. С витринами, каких-то лет 10 назад, это было совсем не нужно, а теперь актуально как никогда, поскольку везде самообслуживание. В торговых залах с открытой выкладкой ставят антикражные ворота: по опыту наших клиентов это существенно снижает потери и упрощает контроль за площадями.

Центр предпринимательского превосходства

На вопросы, что сегодня приобретает чаще всего бизнес для автоматизации процессов и что требуется потребителям в сфере B2B, ответил коммерческий директор «ПОРТ» Михаил Фирсов:

— Нововведения в части маркировки товаров поставили перед бизнесом сложные задачи. Первыми под действие новых законов попали продавцы шуб, а потом поставщики и производители вино-водочной продукции (для алкоголя это нашумевший ЕГАИС). Постепенно к ним добавлялись другие виды товаров: в 2019 году сигареты и обувь, в 2020 лекарства, одежда, парфюмерия. Процесс продолжается, так что в ближайшие годы к системе гос.мониторинга присоединятся и другие группы, так, на 2021 год запланирована молочная продукция, кресла-коляски, вода в бутылках. Система торговли стремительно перестраивается, и это каждый раз — настоящий вызов для нас и наших клиентов. Обязательная маркировка «Честный знак» предполагает, что можно будет проследить «биографию» каждой единицы товара от выпуска на фабрике через склады и до продажи конечному покупателю. А для этого на этапе внедрения предстоит сделать многое, назову примерно по пунктам: 1) заказать и получить уникальные коды, 2) потом их напечатать и нанести на упаковку, например, на бирки одежды или на коробки обуви, 3) затем поставить подходящие 2D-сканеры, 4) обновить программы на онлайн-кассах или даже в принципе поставить сами кассы, 5) настроить корректную передачу данных и 6) обучить сотрудников. И мы со всем этим помогаем, вместе разбираемся, грамотно внедряем.

А главное — наша команда каждый день мониторит актуальные изменения законодательства, следит за новинками от производителей оборудования, чтобы в итоге разработать лучшие решения под каждый запрос. Благодаря этому наши клиенты всегда в тренде, используют современную технику, тестируют удачные программные решения для автоматизации, вовремя успевают подстраиваться под новые требования, чтобы не нарушать законы и не попадать под штрафы. Современный сибирский бизнес становится частью своего рода «центра предпринимательского превосходства»!

— Как вы видите, скоро ли интернет-услуги и торговля с минимумом обслуживающего персонала вытеснит привычные форматы — с продавцами и охранниками, к примеру?

— Полагаю, что бизнес научился хорошо считать деньги на свое обслуживание. Сегодня предприниматель понимает, что техническое «умное» оборудование и комплексное решение в годовой перспективе стоит дешевле, чем содержание в штате официальных сотрудников со всеми налогами и соц. взносами. Однако тут остается вопрос сохранения индивидуального подхода к покупателям и клиентам. Одна лишь техника не может быть такой же тонкой настройки, как люди. Хотя некоторые сферы в перспективе способны стать полностью автоматизированными и роботоподобными, как это делает сегодня в своих магазинах гигант-компания Амазон в США. Мы же помогаем нашим клиентам найти уникальные решения, чтобы сохранить «дух человечности», если можно так выразиться, и одновременно обеспечить для предпринимателей прозрачность их деятельности, как этого требует государство, сделать работу удобной, снизить издержки и повысить эффективность. Без этих составляющих бизнесу не выжить, не важно в кризис или нет.

А про «умирание» бизнеса… Видоизменяться надо вовремя! Мы знаем на собственном примере: 23-летняя история компании «Порт» дает право быть в этом уверенными.

Фото: freepik.com