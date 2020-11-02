2 ноября
Красноярск
погода +4 °C
79.33
 
€ 92.63
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Первая неделя ноября в Красноярске будет прохладной

Главная Общество
Красноярск
08:35 2 Ноября 2020
погода, похолодание, снег, дождь, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
версия для печати Ico_print

Синоптики прогнозируют прохладную погоду с осадками в первую неделю ноября.

В понедельник, 2 ноября, в Красноярске будет облачно с прояснениями, небольшой мокрый снег. Западный ветер усилится до 12м/с. Воздух днем прогреется до +3…+5°С. На дорогах гололедица.

В ночь на вторник, 3 ноября, температура опустится до +1°С. В светлое время суток около +1°С, незначительные осадки.

В среду, 4 ноября, которая по случаю Дня народного единства станет выходным, ночью похолодает до -5°С, в светлое время суток -1°С, осадков не ожидается. Такая же погода сохранится и в четверг, 5 ноября.

После этого в Красноярск придет незначительное потепление. К субботе дневные температуры поднимутся до +6°С, Гидрометцентр прогнозирует дождь.

Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Подрядчики строительства красноярского метрополитена встретятся в суде

Подрядчики строительства красноярского метрополитена встретятся в суде

2 Ноября 2020 г.
Московская компания подала иск на местный КТИСИ
Новости Красноярска: В краевом центре экстренно закрыли детский сад

В краевом центре экстренно закрыли детский сад

2 Ноября 2020 г.
В здании дошкольного учреждения есть риск обрушения кровли
Новости Красноярска: В Красноярске пресекли производство контрафактного алкоголя

В Красноярске пресекли производство контрафактного алкоголя

31 Октября 2020 г.
В Советском районе был обнаружен большой цех
Новости Красноярска: Полицейские задержали очередного «телефонного террориста»

Полицейские задержали очередного «телефонного террориста»

31 Октября 2020 г.
Им оказался 16-летний подросток
Новости Красноярска: В краевом центре ожидаются обильные осадки

В краевом центре ожидаются обильные осадки

31 Октября 2020 г.
Пасмурная и прохладная погода продержится весь уик-энд
Новости Красноярска: Железногорск закрыт для иногородних граждан

Железногорск закрыт для иногородних граждан

30 Октября 2020 г.
Ограничение связано с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой
Новости компаний
30/10
«Ростелеком» в 10 раз увеличил пропускную способность сети для жителей Шарыпово Красноярского края
29/10
В СФУ пройдут Дни открытых дверей в онлайн-режиме
29/10
«Ростелеком» построил 3 базовых станции сотовой связи для жителей удаленных районов Красноярского края
28/10
Сбер проведёт первую в России онлайн-конференцию AI Journey Junior для школьников
28/10
Красноярцы все больше играют онлайн и возвращаются на «удаленку»
27/10
Утверждены новые даты проведения Artificial Intelligence Journey — 3–5 декабря 2020 года
27/10
«Умные» счетчики против воровства электроэнергии в частном секторе Лалетино и Пашенного
27/10
Бой без сбоев: З миллиона пользователей Wink посмотрели исторический бой Хабиба Нурмагомедова
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Бизнесмену Быкову предъявлено обвинение в подстрекательстве к убийству за 50 тысяч долларов

Бизнесмену Быкову предъявлено обвинение в подстрекательстве к убийству за 50 тысяч долларов

29 Октября 2020 г.
Следствие считает, что он нанял киллера в 2004 году
Новости Красноярска: Долги по платежам за обращение с ТКО будут взыскивать через суд

Долги по платежам за обращение с ТКО будут взыскивать через суд

2 Ноября 2020 г.
Задолжавшим за вывоз мусора значительные суммы придется принудительно заплатить «накопленное»
Новости Красноярска: Первый зампредседателя Банка России Сергей Швецов: «Сбережений не надо иметь слишком много»

Первый зампредседателя Банка России Сергей Швецов: «Сбережений не надо иметь слишком много»

30 Октября 2020 г.
Эксперт рассказал, когда стоит инвестировать
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2020 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru