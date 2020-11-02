Первая неделя ноября в Красноярске будет прохладной

Синоптики прогнозируют прохладную погоду с осадками в первую неделю ноября.

В понедельник, 2 ноября, в Красноярске будет облачно с прояснениями, небольшой мокрый снег. Западный ветер усилится до 12м/с. Воздух днем прогреется до +3…+5°С. На дорогах гололедица.

В ночь на вторник, 3 ноября, температура опустится до +1°С. В светлое время суток около +1°С, незначительные осадки.

В среду, 4 ноября, которая по случаю Дня народного единства станет выходным, ночью похолодает до -5°С, в светлое время суток -1°С, осадков не ожидается. Такая же погода сохранится и в четверг, 5 ноября.

После этого в Красноярск придет незначительное потепление. К субботе дневные температуры поднимутся до +6°С, Гидрометцентр прогнозирует дождь.