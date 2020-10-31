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В Красноярске пресекли производство контрафактного алкоголя

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Красноярск
16:55 31 Октября 2020
красноярск, в красноярске, полиция, алкоголь, арест
Автор: Sibnovosti.ru
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В краевом центре возбудили уголовное дело в отношении мужчины, которого подозревают в производстве контрафактного алкоголя.

Летом 2020 года сотрудники полиции обнаружили цех, где было обнаружено около 15 тысяч литров алкогольных напитков, пустые бутылки, этикетки и крышки, а также пищевые красители. По данным стражей порядка это была незаконно изготовленная продукция общей стоимостью более 300 000 рублей. 

На 33-летнего жителя краевого центра было возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные производство и оборот алкогольной и спиртосодержащей продукции в особо крупном размере». Мужчину могут осудить на 5 лет лишения свободы.

Кроме того, в пресс-службе ГУ МВД по краю сообщили, что злоумышленник уже является фигурантом подобного уголовного дела и ранее уже привлекался к ответственности за аналогичное преступление.

Фото: ГУ МВД по Красноярскому краю

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