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Железногорск закрыт для иногородних граждан

Главная Общество
Красноярск
18:35 30 Октября 2020
администрация, вирус, эпидемия, железногорск, в красноярском крае, закрытие, пропуск
Автор: Sibnovosti.ru
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В администрации ЗАТО Железногорск приняли решение временно приостановить прием заявлений на оформление пропусков.

Начиная со следующего четверга, 5 ноября, служба безопасности приостановит прием заявлений на выдачу пропусков временного пребывания. Решение связано с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой и постоянно растущим числом заболевших COVID-19.

«Пропуска будут оформляться только в исключительных случаях: похороны, уход за тяжелобольными, предприятиям для обеспечения деятельности в городе», - сообщили в мэрии

Отметим, что заявления, поданные до указанного срока, остаются действительными.

Напомним, ранее Sibnovosti.ru сообщали о временном закрытии ЗАТО Зеленогорск.

Фото: Сергей Филинин

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