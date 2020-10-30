Железногорск закрыт для иногородних граждан

В администрации ЗАТО Железногорск приняли решение временно приостановить прием заявлений на оформление пропусков.
Начиная со следующего четверга, 5 ноября, служба безопасности приостановит прием заявлений на выдачу пропусков временного пребывания. Решение связано с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой и постоянно растущим числом заболевших COVID-19.
«Пропуска будут оформляться только в исключительных случаях: похороны, уход за тяжелобольными, предприятиям для обеспечения деятельности в городе», - сообщили в мэрии
Отметим, что заявления, поданные до указанного срока, остаются действительными.
Напомним, ранее Sibnovosti.ru сообщали о временном закрытии ЗАТО Зеленогорск.
Фото: Сергей Филинин