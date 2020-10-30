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Жительница Минусинска фиктивно регистрировала иностранцев

Главная Общество
Красноярск
14:30 30 Октября 2020
иностранцы, мигранты, в красноярском крае, регистрация
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © РИА Новости
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Минусинские полицейские возбудили уголовное дело в отношении местной жительницы, которая фиктивно регистрировала иностранных граждан.

Сотрудники отдела по вопросам миграции совместно с участковым установили, что 40-летняя жительница за денежное вознаграждение ставила на регистрационный учет в свою квартиру иностранцев, которые фактически по месту прописки не проживали. За каждого прописанного гражданина она получала в среднем около 2 000 рублей. Всего, по данным полиции, она незаконно оформила на учет 12 человек.

В отношении женщины было возбуждено уголовное дело по статье «Фиктивная регистрация иностранных граждан». Теперь ей грозит до 3 лет лишения свободы.

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