Жительница Минусинска фиктивно регистрировала иностранцев

Минусинские полицейские возбудили уголовное дело в отношении местной жительницы, которая фиктивно регистрировала иностранных граждан.

Сотрудники отдела по вопросам миграции совместно с участковым установили, что 40-летняя жительница за денежное вознаграждение ставила на регистрационный учет в свою квартиру иностранцев, которые фактически по месту прописки не проживали. За каждого прописанного гражданина она получала в среднем около 2 000 рублей. Всего, по данным полиции, она незаконно оформила на учет 12 человек.

В отношении женщины было возбуждено уголовное дело по статье «Фиктивная регистрация иностранных граждан». Теперь ей грозит до 3 лет лишения свободы.