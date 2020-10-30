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Сотрудники ФСБ обнаружили нарколабораторию

Главная Общество
Красноярск
14:00 30 Октября 2020
красноярск, в красноярском крае, преступление, наркотики, производство, фсб, арест
Автор: Sibnovosti.ru
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Сотрудники управления ФСБ России по краю выявили производство наркотиков в особо крупном размере.

По данным пресс-службы управления, трое жителей краевого центра для организации производства наркотических веществ приобрели частный дом, расположенный на территории Емельяновского района. В нем и была организована нарколаборатория.

В настоящее время уже установлено, что мужчины закупили специальное оборудование и ингредиенты для изготовления синтетических наркотиков, и дальнейшего сбыта.

"В месте расположения нарколаборатории сотрудниками УФСБ изъяты 3,5 кг мефедрона, 350 литров прекурсоров, а также около 8 литров наркосодержащей жидкости", - сообщили в ведомстве.

На мужчин было возбуждено уголовное дело по статье "Производство наркотических средств в особо крупном размере". В настоящее время все участники преступной группы находятся под стражей. Проводятся дальнейшие оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия.

Фото: пресс-служба ФСБ России

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