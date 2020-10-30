Cельские жители Красноярского края впервые получили доступ к мобильной связи

Сразу в трех селах – Преображенка Ачинского района, Разъезжее Ермаковского района и Шунеры Шушенского района МегаФон впервые построил базовые станции сотовой связи. В каждом из сел живет не более 800 человек. Теперь им доступна стабильная голосовая связь и мобильный интернет четвертого поколения на скорости до 100 Мбит/с.

Сельчане уже оценили новые возможности связи. Они активно пользуются всеми современными цифровыми сервисами: общаются по электронной почте, совершают видеозвонки, получают госуслуги в электронной формате, дистанционно учатся, работают, слушают музыку и смотрят видео онлайн. Только за одну неделю жители деревень используют около 2,7 Тб трафика, которых хватит на просмотр более 300 фильмов в FullHD-качестве, и говорят по телефону более 700 часов.

«Сегодня мобильная связь – это такая же неотъемлемая составляющая инфраструктуры любого населенного пункта, как и дороги. Для МегаФона очень важно, чтобы все жители края могли пользоваться качественной сотовой связью вне зависимости от того, где они живут. Поэтому мы активно реализуем собственные инвестиционные программы по развитию инфраструктуры в малых населенных пунктах, а также участвуем в государственных программах по устранению цифрового неравенства», – комментирует Виталий Молотков, директор Красноярского отделения МегаФона.

Строительство объектов связи шло в рамках государственной программы Красноярского края «Развитие информационного общества» в партнерстве с министерством цифрового развития и районными администрациями.

«В этом году в рамках краевой госпрограммы сотовая связь стандарта 4G впервые появится в 20 населенных пунктах, где её ранее не было в силу экономических и географических причин. Мы рады, что федеральные компании, в том числе «МегаФон», поддерживают эту инициативу в нашем регионе. И в результате, на карте мобильного покрытия Красноярского края остается все меньше “белых пятен”», – отметил министр цифрового развития Красноярского края Николай Распопин.

Фото: МегаФон

По материалам МегаФона