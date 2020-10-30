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В Красноярском крае социальные выплаты будут автоматически продлены

Главная Общество
Красноярск
13:30 30 Октября 2020
дети, социальная политика, выплаты, красноярск, в красноярском крае, жкх, субсидии
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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В регионе автоматически продлены социальные выплаты на детей до 3 лет и субсидии на оплату услуг жилищно-коммунального хозяйства.

Автоматическая пролонгация принята до 1 марта 2021 года. Таким образом, больше не нужно подавать заявление на получение выплат и льгот, которые требуют периодического предоставления данных о составе семьи и доходов. Подобное ранее было принято в апреле текущего года и действовало до 1 октября.

Изменение в действующее законодательство внес Владимир Путин из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки по COVID-19.

"Сейчас рассматривается возможность пролонгации и краевых мер поддержки семьям с детьми. Надеемся, что изменения позволят снизить риск заболевания в период распространения новой коронавирусной инфекции", - рассказала министр социальной политики Красноярского края Ирина Пастухова.

Напомним, ранее Sibnovosti.ru сообщали о переходе краевых отделений соцзащиты на работу с гражданами только по предварительной записи.

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