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В Емельяновском районе задержали изготовителя марихуаны

Главная Общество
Красноярск
13:00 30 Октября 2020
в красноярском крае, емельяново, полиция, задержание, наркотики
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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Полицейские в Емельяновском районе изъяли более 1 килограмма марихуаны у местного жителя.

В ходе оперативных мероприятий сотрудники по контролю за оборотом наркотических средств увидели мужчину, который собирал дикорастущую коноплю на поле. Оперативники установили, что из собранного растения подозреваемый 1991 года рождения изготавливал наркотики. Вещество было отправлено на экспертизу, которая показала, что это была марихуана общим весом более 1 килограмма. Задержанный пояснил, что он изготавливал вещество для личного употребления.

На мужчину было заведено уголовное дело по статье 228 УК РФ и теперь ему грозит до 10 лет лишения свободы.

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