Синоптики прогнозируют прохладные и пасмурные выходные

Незначительное похолодание ожидается в Красноярске. По данным Среднесибирского УГМС, в пятницу, 30 октября, в городе усилится ветер юго-западного направления до 12 м/с, возможен небольшой снег. Воздух прогреется до 0…+2°С.

«30 октября на юге Таймырского МР днем ожидаются порывы юго-восточного ветра 15-18 м/с, на дорогах центральных и южных районов Красноярского края гололедица», - отметили в метеослужбе.

В ночь на субботу, 31 октября, похолодает до -3°С. В светлое время суток столбики термометров не поднимутся выше -1°С. Будет переменная облачность и небольшой снег.

В воскресенье, 1 ноября, ночью до -5°С, днем воздух прогреется до +3°С. Гидрометцентр прогнозирует пасмурную погоду, но без осадков.