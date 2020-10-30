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Синоптики прогнозируют прохладные и пасмурные выходные

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Красноярск
10:00 30 Октября 2020
ветер, погода, похолодание, в красноярске, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Незначительное похолодание ожидается в Красноярске. По данным Среднесибирского УГМС, в пятницу, 30 октября, в городе усилится ветер юго-западного направления до 12 м/с, возможен небольшой снег. Воздух прогреется до 0…+2°С.

«30 октября на юге Таймырского МР днем ожидаются порывы юго-восточного ветра 15-18 м/с, на дорогах центральных и южных районов Красноярского края гололедица», - отметили в метеослужбе.

В ночь на субботу, 31 октября, похолодает до -3°С. В светлое время суток столбики термометров не поднимутся выше -1°С. Будет переменная облачность и небольшой снег.

В воскресенье, 1 ноября, ночью до -5°С, днем воздух прогреется до +3°С. Гидрометцентр прогнозирует пасмурную погоду, но без осадков.

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