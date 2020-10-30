В части Октябрьского района в пятницу отключат горячую воду и отопление

Теплоэнергетики предупредили об отключении отопления и горячей воды в домах Октябрьского района. В пятницу, 30 октября, без благ цивилизации останутся часть многоэтажек на улицах Ладо Кецховели, Новой Зари, Новосибирская, Спартаковцев, Толстого. Воды и тепла не будет с 9:00 до 21:00. Причина – работы на теплосетях по улице Спартаковцев. Специалистам СГК необходимо переоборудовать тепловой пункт для замещения котельных в районе Телевизорного завода.

Напомним, что ведутся работы по прокладке трубопровода для обеспечения теплом зданий на улице Дубровинского, которые ранее отапливались от теплового пункта. Из-за этого на магистрали ограничено движение.