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Ледовый Красноярск построят к Новому году на острове Татышев

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Красноярск
19:25 29 Октября 2020
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Автор: Sibnovosti.ru
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Мэрия представила концепцию центрального ледового городка на острове Татышев. В техзадании для подрядчика указано, что основной тематической идеей праздничного пространства станет «Город-сказка, город-мечта», а в основу будут положены исторические реалии Красноярска со сказочными мотивами.

На острове построят 13 ледяных композиций с лабиринтами, а также 10 горок высотой от 0,3 до 3 метров. Красноярцы и гости города увидят в ледовом исполнении проспект Мира, часовню Параскевы Пятницы, Коммунальный и вантовый мосты, здание администрации города и Триумфальную арку, Столбы.

Скульпторы создадут ледяную фигуру Андрея Дубенского – основателя Красноярска, а главная горка будет в виде Змея Горыныча. Открытие ледового городка назначено на 25 декабря.

Фото: admkrsk.ru

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