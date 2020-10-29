Отделения соцзащиты теперь обслуживают клиентов только по записи

Отделения соцзащиты в Красноярском крае перешли на временный режим работы. Теперь прием посетителей осуществляется только по предварительной записи. Оставить заявку можно через сайт министерства социальной политики Красноярского края либо по телефону подходящего территориального отделения. Если дозвониться не получается, есть возможность заказать «обратный звонок». Для этого необходимо позвонить, назвать интересующую тему и номер телефона для обратной связи.

«Каждому гражданину обязательно перезвонят и проконсультируют, а также помогут подготовить необходимый пакет документов, составить заявление, согласовать способ подачи заявления и время. Документы могут принять как в электронном виде через портал госуслуг, так и в ходе личного приема. Номера телефонов территориальных отделений социальной защиты населения размещены на сайте министерства социальной политики Красноярского края», - сообщили в пресс-службе регионального Министерства социальной политики.

В ведомстве отметили, что многие услуги можно получить через портал госуслуг, не выходя из дома. В условиях пандемии это лучший способ.