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В Красноярке на улице Малиновского установят плавающие люки

Главная Общество
Красноярск
18:15 29 Октября 2020
красноярск, благоустройство, мэр
Автор: Sibnovosti.ru
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Глава города Сергей Еремин рассказал о новациях, которые дорожники начали применять в Красноярске в этом сезоне. Первая новинка – плавающий люк, который фиксируется в дорожном полотне и позволяет избежать просадки асфальта в районе самой конструкции. Первый такой люк скоро установят на улице Малиновского.

Второе ноу-хау – стыковочная лента для соединения полос асфальта. Ее используют при укладке, чтобы слои не трескались и прочно скреплялись друг с другом. Такой «двухсторонний скотч» использовали на улице Малиновского.

Инновационная добавка «АДМ-2» в щебеночно-мастичный асфальт с применением переработанных автомобильных шин – третья новая технология. Делает асфальт прочнее, адаптирует к перепадам температур, минимизирует трощены и колейность. Еще один плюс – позволяет экологично перерабатывать старые покрышки.

«Всегда требую от коллег не топтаться на месте, осваивать самые современные технологии, чтобы преображать наш с вами любимый Красноярск по высшему разряду. Сегодня специалисты управления дорог доложили о внедрении ещё нескольких новаций. Если все они покажут хороший результат в наших условиях, то возьмём их на вооружение», - сообщил Сергей Еремин в своем «Инстаграме».

Также в Красноярске в этом году установлена П-образная консоль пешеходного перехода на улице Елены Стасовой. Светящаяся конструкция привлекает внимание водителя и делает пересечение дороги более безопасным для пешеходов.

Фото: Instagram Сергея Еремина

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