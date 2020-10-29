В автобусе №50 пассажиры и кондуктор жестоко подрались из-за масок

В общественном транспорте продолжаются разборки противников масочного режима и кондукторов. В этот раз сотрудники транспортной компании дали жесткий отпор несогласным с требованиями Роспотребнадзора пассажирам. Конфликт разгорелся в салоне автобуса №50 при движении по ул. Матросова. Камеры видеонаблюдения, установленные в маршрутке, сняли, как мужчина-кондуктор подходит к двум пассажирам, чтобы взять оплату за проезд и требует от них надеть защитные маски. В течение минуты мужчины высказывают протест, после чего один из них встает и толкает кондуктора. В драку вмешивается и второй пассажир. В итоге кондуктор дает жесткий отпор и с кулаками накидывается на обидчиков. Он бьет их и в лицо, и в голову, а на остановке выталкивает из автобуса. Драка продолжилась и на улице – в поддержку коллеги с кулаками вмешался и водитель.

В полиции сообщили, что заявлений по факту этого инцидента не поступало.

На прошлой неделе пассажир ударил женщину-кондуктора автобуса №80 из-за того, что она упрекнула его за отсутствие маски. Агрессивного красноярца нашли и назначили административный арест на 13 суток.