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Красноярск стал первым городом в Сибири, где Сбербанк запустил динамический QR

Главная Общество
Красноярск
17:12 29 Октября 2020
банк, сервис, оплата, услуги, технологии
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Для оплаты покупок теперь достаточно отсканировать QR-код в мобильном приложении Сбербанк Онлайн, при этом сумма определяется автоматически.

Сбербанк в Красноярске реализовал технологию динамического QR-кода, который генерируется индивидуально для каждой покупки.

Сбербанк в рамках развития направления безналичных платежей реализовал технологию оплаты покупок по динамическому QR-коду с компанией «Водолей» в Красноярске.

Уже сегодня использовать оплату по  динамическому QR-коду могут клиенты в ряде магазинов сети «Водолей». Именно компания «Водолей» первой реализовала доработки кассового программного обеспечения для осуществления возможности приема оплаты по QR.

 Благодаря динамическому QR-коду покупателям не придется носить карту с собой, это позволит владельцам всех карт рассчитываться бесконтактно без установки дополнительных приложений. Создать QR возможно с помощью приложения Сбербанк Онлайн. QR покупателя генерируется при каждой демонстрации, поэтому абсолютно безопасен, покупка не требует ввода пин-кода и дополнительного подтверждения.

Компания «Водолей» - одна из крупнейших компаний за Уралом, специализирующихся на сантехнике и трубопроводной арматуре. На сегодняшний день «Водолей» занимает лидирующие позиции рынка в Сибири, имеет свои филиалы в крупных городах (Красноярск, Новосибирск, Кемерово, Новокузнецк, Абакан).

Красноярск стал первым городом в Сибири, где Сбербанк запустил динамический QR

Светлана Туровец, заместитель управляющего Красноярским отделением:

«Оплата по QR на сегодняшний день набирает большую популярность среди пользователей, так как освобождает полностью от необходимости использования пластика и закладывает основу для дальнейшей трансформации рынка эквайринга. Благодаря слаженной работе с нашими партнёрами, компанией «Водолей», нам удалось внедрить новую систему в Красноярске. Такие технологии помогают создавать качественно иную розницу, улучшая и клиентский, и предпринимательский опыт. Для потребителя QR-код — это еще одна возможность оплаты покупок и экономия времени. Мы продолжим развивать эту технологию с нашими партнерами в различных отраслях. Модернизированное решение будет интересно не только предприятиям малого и микробизнеса, но и представителям крупнейшего ритейла».

Фото: ПАО Сбербанк
По материалам ПАО Сбербанк

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