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Имущество Анатолия Быкова арестовано

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Красноярск
17:00 29 Октября 2020
красноярск, арест, суд, следствие, налоги, экономические преступления
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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Сегодня в Октябрьском районном суде краевого центра рассматривалось ходатайство следователей об аресте имущества авторитетного предпринимателя и экс-депутата Анатолия Быкова. Следователи предложили в качестве обеспечительной меры по делу об уклонении от уплаты налогов арестовать имущество Быкова на 81 миллион рублей. Суд согласился с доводами правоохранителей.

По версии следователей еще в 2004 году предприниматель через свои оффшоры продал акции КрАЗа за 110 миллионов долларов, затем вплоть 2017 года он выводил деньги на счета другого оффшора. После чего предприниматель «занял» у своих же подконтрольных оффшоров 2,2 миллиарда рублей, которые он инвестировал в разные компании – «Европа», «Деметра», «Окулюс», а затем требовал деньги уже как физическое лицо.

В результате таких операций экс-депутат получил выгоду и не заплатил налогов как физическое лицо в размере 65,6 миллионов рублей, а также как юрлицо он недоплатил 12,9 миллионов рублей.

Добавим, ранее Sibnovosti рассказывали о заведении на Быкова уголовного дела за экономические преступления.

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