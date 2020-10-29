В СФУ пройдут Дни открытых дверей в онлайн-режиме

Со 2 по 7 ноября в Сибирском федеральном университете пройдут Дни открытых дверей в онлайн-режиме. Приглашаются все желающие.

Абитуриентов ждут:

более 20 прямых эфиров с мастер-классами от институтов СФУ, филиалов и партнёров университета;

онлайн-экскурсии по университету;

мастер-класс «Разбираемся в правилах приёма — 2021»;

пресс-конференция с главными лицами университета по вопросам приёмной кампании 2021 года.

Зарегистрироваться на мероприятие можно на сайте https://dod2020autumn.sfu-kras.ru/#block4329 . Там же размещены расписание и программы Дней открытых дверей.