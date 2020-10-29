29 октября
Красноярск
погода -1 °C
78.87
 
€ 92.6
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

В СФУ пройдут Дни открытых дверей в онлайн-режиме

Главная Общество
Красноярск
16:37 29 Октября 2020
обучение, образование, студенты, сфу, вуз
версия для печати Ico_print

Со 2 по 7 ноября в Сибирском федеральном университете пройдут Дни открытых дверей в онлайн-режиме. Приглашаются все желающие.

Абитуриентов ждут:

  • более 20 прямых эфиров с мастер-классами от институтов СФУ, филиалов и партнёров университета;
  • онлайн-экскурсии по университету;
  • мастер-класс «Разбираемся в правилах приёма — 2021»;
  • пресс-конференция с главными лицами университета по вопросам приёмной кампании 2021 года.

Зарегистрироваться на мероприятие можно на сайте https://dod2020autumn.sfu-kras.ru/#block4329 . Там же размещены расписание и программы Дней открытых дверей.

По материалам пресс-службы СФУ
Фото: пресс-служба СФУ

В статье упоминаются:
Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Ледовый Красноярск построят к Новому году на острове Татышев

Ледовый Красноярск построят к Новому году на острове Татышев

29 Октября 2020 г.
Открытие ледового городка состоится 25 декабря
Новости Красноярска: Отделения соцзащиты теперь обслуживают клиентов только по записи

Отделения соцзащиты теперь обслуживают клиентов только по записи

29 Октября 2020 г.
Это сделано для безопасности в условиях пандемии
Новости Красноярска: В Красноярке на улице Малиновского установят плавающие люки

В Красноярке на улице Малиновского установят плавающие люки

29 Октября 2020 г.
Это одна из дорожных новаций этого сезона
Новости Красноярска: В автобусе №50 пассажиры и кондуктор жестоко подрались из-за масок

В автобусе №50 пассажиры и кондуктор жестоко подрались из-за масок

29 Октября 2020 г.
В драку вмешался и водитель маршрутки
Новости Красноярска: Красноярск стал первым городом в Сибири, где Сбербанк запустил динамический QR

Красноярск стал первым городом в Сибири, где Сбербанк запустил динамический QR

29 Октября 2020 г.
Для оплаты покупок теперь достаточно отсканировать QR-код
Новости Красноярска: Имущество Анатолия Быкова арестовано

Имущество Анатолия Быкова арестовано

29 Октября 2020 г.
Такое решение принято судом Октябрьского района
Новости компаний
29/10
«Ростелеком» построил 3 базовых станции сотовой связи для жителей удаленных районов Красноярского края
28/10
Сбер проведёт первую в России онлайн-конференцию AI Journey Junior для школьников
28/10
Красноярцы все больше играют онлайн и возвращаются на «удаленку»
27/10
Утверждены новые даты проведения Artificial Intelligence Journey — 3–5 декабря 2020 года
27/10
«Умные» счетчики против воровства электроэнергии в частном секторе Лалетино и Пашенного
27/10
Бой без сбоев: З миллиона пользователей Wink посмотрели исторический бой Хабиба Нурмагомедова
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: С сегодняшнего дня закрыт въезд в Зеленогорск

С сегодняшнего дня закрыт въезд в Зеленогорск

29 Октября 2020 г.
Об этом сообщили в местной службе по ГО и ЧС
Новости Красноярска: Мужской волейбольный «Енисей» уступил на выезде

Мужской волейбольный «Енисей» уступил на выезде

25 Октября 2020 г.
Игра в Нижневартовске завершилась со счетом 1:3
Новости Красноярска: В регионе 288 новых случаев заражения COVID-19

В регионе 288 новых случаев заражения COVID-19

29 Октября 2020 г.
Впервые количество заболевших меньше, чем выздоровевших
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2020 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru