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В крае оценили земли населенных пунктов

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Красноярск
16:33 29 Октября 2020
налоги, земля, край, финансы
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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В 2020 году в Красноярском крае провели государственную кадастровую оценку земель населенных пунктов. В прежний раз это делали лишь в 2011 году.

Кадастровая оценка 2020 года позволит землепользователям уплачивать земельный налог и арендную плату за земельные участки в размере, соответствующем текущей экономической ситуации в крае.

При проведении оценки «Центром кадастровой оценки» использована информация о земельных участках, представленная местными властями и собственниками земельных участков, а также учтены замечания всех заинтересованных лиц, поступившие к предварительным результатам кадастровой оценки.

Подробно ознакомиться с этапами оценки, нормативными документами и другими материалами можно на сайте «Центр кадастровой оценки».

Результаты оценки будут утверждены правительством края до 1 декабря. Кадастровая стоимость, полученная в результате проведения оценки, будет применяться для расчета земельных платежей с 01 января будущего года.

Ознакомиться с результатами оценки можно после 1 декабря на официальном сайте правительства края в разделе «Документы» и на сайте министерства экономики и регионального развития Красноярского края  разделе «Кадастровая оценка», подраздел «Результаты государственной кадастровой оценки».

Следующий этап государственной кадастровой оценки пройдет на территории края в 2022-2023 годах. В 2022 году будет проведена переоценка кадастровой стоимости всех земельных участков, включая земли населенных пунктов, а в 2023 году - оценка объектов капитального строительства, таких как здания, помещения, сооружения, объекты незавершенного строительства, машино-места.

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