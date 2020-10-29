Богучанская ГЭС выполнила все требования навигации 2020 года

Енисейское бассейновое водное управление в соответствии с письмом Федерального агентства водных ресурсов (Росводресурсы) установило новые режимы работы гидроузлов Ангар-Енисейского каскада на период с 30 октября по 26 ноября. Для Богучанской ГЭС среднесуточные сбросные расходы изменились незначительно, установлен диапазон 3000-3300 кубометров в секунду вместо 3000-3400, с условием поддержания уровня водохранилища у плотины Богучанской ГЭС на отметках 207,5-208,0 м.

«Богучанская ГЭС выполнила все требования навигационного периода, прошедшего в благоприятных для речного транспорта условиях. Сохранение диапазона расходов объясняется сложившейся гидрологической обстановкой. Уровень озера Байкал из-за сильного осеннего паводка все еще выше нормального подпорного уровня Иркутской ГЭС, все станции Ангарского каскада обеспечены ресурсами для прохождения осенне-зимнего периода и могут увеличить выработку энергии в соответствии с суточными заданиями Системного оператора», - сказал генеральный директор АО «Богучанская ГЭС» Всеволод Демченко.

По информации Енисейского речного пароходства, с начала июня по октябрь 2020 года по Ангаре было перевезено около 100 тыс. тонн грузов. В основном суда ЕРП доставляли уголь, магнезит и нефтепродукты. Для доставки использовались буксиры-толкачи проекта Р-14, теплоходы серии «Ангара» и несамоходные баржи грузоподъемностью 1000-1500 тонн. Гарантированные габариты судового хода на Ангаре были выдержаны.

Фактический пропуск через гидроагрегаты станции в последнюю неделю октября составляет 3110 кубометров в секунду, что на 410 кубометров больше, чем в аналогичный период 2019 года. Уровень Богучанского водохранилища составляет 207,48-207,59 м; уровень Ангары в нижнем бьефе 138,47-138,61 м.