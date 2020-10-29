С сегодняшнего дня закрыт въезд в Зеленогорск

С сегодняшнего дня закрывается въезд в ЗАТО Зеленогорск для иногородних граждан. Решение принято из-за ухудшающейся эпидемиологической обстановки. Так, за вчерашний день было выявлено рекордное количество заболевших – 120.

В администрации города сообщили, что всего зарегистрировано 1 100 случаев заболевания (+92 человека по состоянию на 29 октября на 12:00). Выздоровело 439 человек (+9 человек за сутки). Продолжают находиться на самоизоляции 805 человек. Всего зафиксировано 13 летальных случаев.

Фото: www.zeladmin.ru