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«Народный контроль» вышел на проверку красноярских аптек

Главная Общество
Красноярск
14:26 29 Октября 2020
проверка, медицина, лекарство
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Активисты партии «Единая Россия» организовали рейды по аптекам Красноярского края в связи с обращениями жителей на дефицит лекарственных препаратов.  Они проверяют наличие популярных противовирусных препаратов, предназначенных для лечения ОРВИ, гриппа и коронавирусной инфекции, цены на лекарства, общаются с покупателями и фармацевтами.

Промежуточные итоги партийного мониторинга прокомментировал Депутат Государственной думы, региональный координатор партийного проекта «Народный контроль» Юрий Швыткин.

 «В Красноярске в рамках партийного проекта «Народный контроль» активисты проверили в городских аптеках наличие препаратов от коронавирусной инфекции и противовирусных лекарств. К сожалению, на сегодняшний день выявлено, что в 90% аптек отсутствуют лекарства от COVID-19, а также «Арбидол».

Безусловно, складывающуюся ситуацию с дефицитом лекарств необходимо менять, так как происходящее уже вызывает социальное напряжение среди жителей. Несколько дней назад мною уже поднималась данная проблема, я направил депутатский запрос на имя министра здравоохранения России Михаила Альбертовича Мурашко с просьбой проинформировать о доступности в необходимом объеме и оптимизации работы системы поставки лекарственных препаратов для лечения коронавирусной инфекции. Продолжаю держать на контроле данную ситуацию, о полученных результатах проинформирую дополнительно.

Что касается цен на лекарства от коронавируса, то мониторинг красноярских аптек показал, что препарат "Фавипиравир" (на который установлена предельная стоимость - 5 500 рублей за упаковку, без учета региональной надбавки) в нашем городе можно приобрести упаковку из 50 таблеток за 5 600 рублей», - сообщил Юрий Швыткин.

Отметим, что результаты мониторинга показали, что в аптеках Красноярска в достаточном количестве присутствуют другие противовирусные препараты. Партийные проверки аптек проходят сейчас во всех территориях Красноярского края.

Фото: «Единая Россия»
По материалам «Единой России»

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