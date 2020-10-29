Житель Минусинска попался на махинациях с землей

В Минусинске завершено расследование уголовного дела в отношении местного жителя, который занимался незаконной предпринимательской деятельностью.

В ходе следствия было установлено, что мужчина 1981 года рождения получил несколько участков сельскохозяйственного назначения по договорам дарения, оформлял их в собственность, а после чего продавал их по обычным договорам купли-продажи, не являясь официально оформленным индивидуальным предпринимателем. Всего по версии следствия он продал 37 земельных участков на 28 миллионов рублей.

Было возбуждено уголовное дело статье «Незаконное предпринимательство». Мужчина находится под подпиской о невыезде и ожидает судебное заседание.