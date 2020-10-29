В ГИБДД призвали быть внимательней на дорогах

В пресс-службе ГИБДД по Красноярскому краю предупредили автолюбителей об опасностях на дорогах региона.

Из-за осадков в виде мокрого снега и возможной гололедицы необходимо быть предельно внимательнее.

«Призываем вас соблюдать особую осторожность: снизить скорость, соблюдать дистанцию, воздержитесь от обгонов и не забудьте включить ближайший свет фар. Экипажи ДПС ориентированы на оказания помощи участникам дорожного движения», - призвали ведомстве.

Кроме того, дорожные полицейские напомнили, что все, кто попал в трудную ситуацию на дороге могут обращаться по единому номеру телефона – 102.

Фото: пресс-служба ГИБДД