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В Советском районе будут судить убийцу-рецидивиста

Главная Общество
Красноярск
12:00 29 Октября 2020
красноярск, происшествия, убийство, суд
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Следователи СК России по Красноярскому краю и республике Хакасия завершили расследование уголовного дела в отношении мужчины, которого обвинили в убийстве своей гражданской жены.

Как рассказали в пресс-службе ведомства, в июле текущего года 36-летний житель краевого центра вышел из СИЗО, где находился по подозрению в совершении преступления. 31 июля находясь в квартире у сожительницы на улице Тельмана, мужчина поругался с ней на почве ревности, попутно обвинив ее в измене. В ходе словесного конфликта и выяснения отношений, злоумышленник взял кухонный нож и нанес ей многочисленные удары. От полученных травм потерпевшая скончалась на месте происшествия.

Сейчас преступник находится под арестом. Ему грозит до 15 лет лишения свободы. Уголовное дело с обвинительным заключением передано в суд Советского района для рассмотрения по существу.

 

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