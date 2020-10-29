В Советском районе будут судить убийцу-рецидивиста

Следователи СК России по Красноярскому краю и республике Хакасия завершили расследование уголовного дела в отношении мужчины, которого обвинили в убийстве своей гражданской жены.

Как рассказали в пресс-службе ведомства, в июле текущего года 36-летний житель краевого центра вышел из СИЗО, где находился по подозрению в совершении преступления. 31 июля находясь в квартире у сожительницы на улице Тельмана, мужчина поругался с ней на почве ревности, попутно обвинив ее в измене. В ходе словесного конфликта и выяснения отношений, злоумышленник взял кухонный нож и нанес ей многочисленные удары. От полученных травм потерпевшая скончалась на месте происшествия.

Сейчас преступник находится под арестом. Ему грозит до 15 лет лишения свободы. Уголовное дело с обвинительным заключением передано в суд Советского района для рассмотрения по существу.