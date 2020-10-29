29 октября
Красноярск
погода +2 °C
77.55
 
€ 91.26
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Налетчиков на инкассаторов будут судить за бандитизм

Главная Общество
Красноярск
11:30 29 Октября 2020
красноярск, происшествия, преступление, преступник, разбойник
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

Следователи возбудили уголовное дело по статье «Бандитизм» в отношении трех участников вооруженной группы, которые в конце мая напали на инкассаторов.

8 июня стало известно, что разбойников удалось задержать

Стражи порядка установили, что дерзкое преступление она начали планировать еще в 2017 году. Мужчины регулярно тренировались в стрельбе из огнестрельного, заранее приобрели автомобиль, на котором приехали к месту преступления. Также организатор для отвода подозрений собирал волосы в разных парикмахерских, которые специально оставил в автомобиле в день налета.

Ранее против налетчиков было заведено уголовное дело по статье «Разбой». Теперь по статье «Бандитизм» мужчинам грозит до 15 лет лишения свободы. Все трое нападавших мужчин находятся под арестом, расследование уголовного дела продолжается.

Фото: пресс-служба ГУ МВД по Красноярскому краю

Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: В Советском районе будут судить убийцу-рецидивиста

В Советском районе будут судить убийцу-рецидивиста

29 Октября 2020 г.
Мужчина убил свою сожительницу на почве ревности
Новости Красноярска: После каникул красноярских школьников отправят на дистанционное обучение

После каникул красноярских школьников отправят на дистанционное обучение

29 Октября 2020 г.
Оно продлится две недели
Новости Красноярска: Красноярске автобусы оборудуют wi-fi-радарами для учета пассажиропотока

Красноярске автобусы оборудуют wi-fi-радарами для учета пассажиропотока

29 Октября 2020 г.
Они необходимы для совершенствования маршрутной сети города
Новости Красноярска: В Красноярском крае началось строительство седьмого моста через Енисей

В Красноярском крае началось строительство седьмого моста через Енисей

28 Октября 2020 г.
Это самый северный автомобильный мост в регионе
Новости Красноярска: Жителю Балахты грозит до 5 лет тюрьмы за кражу кроликов

Жителю Балахты грозит до 5 лет тюрьмы за кражу кроликов

28 Октября 2020 г.
Мужчина похитил 14 животных с чужого участка
Новости Красноярска: Администрация выделила участок под строительство поликлиники на Шахтеров

Администрация выделила участок под строительство поликлиники на Шахтеров

28 Октября 2020 г.
Подрядчика определят 20 ноября
Новости компаний
29/10
«Ростелеком» построил 3 базовых станции сотовой связи для жителей удаленных районов Красноярского края
28/10
Сбер проведёт первую в России онлайн-конференцию AI Journey Junior для школьников
28/10
Красноярцы все больше играют онлайн и возвращаются на «удаленку»
27/10
Утверждены новые даты проведения Artificial Intelligence Journey — 3–5 декабря 2020 года
27/10
«Умные» счетчики против воровства электроэнергии в частном секторе Лалетино и Пашенного
27/10
Бой без сбоев: З миллиона пользователей Wink посмотрели исторический бой Хабиба Нурмагомедова
22/10
Онлайн-обслуживание: быстро, удобно и безопасно
22/10
Котельные закроют, а что дальше?
22/10
В СФУ обучат школьных учителей преподаванию в условиях онлайн-обучения
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Родителям контактных с COVID-19 детей рассказали об оформлении больничного

Родителям контактных с COVID-19 детей рассказали об оформлении больничного

29 Октября 2020 г.
Самоизоляция обязательна, если коронавирус подтвержден у воспитателя, учителя, ученика или тренера
Новости Красноярска: Красноярскую прокуратуру заинтересовали пятна на Енисее

Красноярскую прокуратуру заинтересовали пятна на Енисее

25 Октября 2020 г.
Ведомство проводит проверку
Новости Красноярска: ФК «Енисей» прервал победную серию

ФК «Енисей» прервал победную серию

29 Октября 2020 г.
Накануне красноярцы сыграли вничью со «Спартаком-2»
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2020 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru