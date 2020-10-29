Налетчиков на инкассаторов будут судить за бандитизм

Следователи возбудили уголовное дело по статье «Бандитизм» в отношении трех участников вооруженной группы, которые в конце мая напали на инкассаторов.

8 июня стало известно, что разбойников удалось задержать.

Стражи порядка установили, что дерзкое преступление она начали планировать еще в 2017 году. Мужчины регулярно тренировались в стрельбе из огнестрельного, заранее приобрели автомобиль, на котором приехали к месту преступления. Также организатор для отвода подозрений собирал волосы в разных парикмахерских, которые специально оставил в автомобиле в день налета.

Ранее против налетчиков было заведено уголовное дело по статье «Разбой». Теперь по статье «Бандитизм» мужчинам грозит до 15 лет лишения свободы. Все трое нападавших мужчин находятся под арестом, расследование уголовного дела продолжается.

Фото: пресс-служба ГУ МВД по Красноярскому краю