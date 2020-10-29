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После каникул красноярских школьников отправят на дистанционное обучение

Главная Общество
Красноярск
09:57 29 Октября 2020
школа, обучение, в красноярском крае, эпидемия
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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Минобр объявил о решении отправить всех учеников 5-11 классов из Красноярска и городов края на дистанционное обучение после завершения осенних каникул. Получать образование из дома дети будут в течение двух недель – до 20 ноября.

Эти правила коснутся школьников из Красноярска, Ачинска, Канска, Енисейска, Дивногорска, Лесосибирска, Минусинска, Сосновоборска, Шарыпово, Железногорска и Зеленогорска. Ученики 1-4 классов будут учиться в очном режиме.

«Во всех школах каникулы начались в разное время, но для всех дистанционное обучение будет длиться две недели, вне зависимости от даты выхода детей на учебу», - отметила заместитель начальника отдела общего образования министерства образования Красноярского края Ольга Бредова.

В других муниципальных образованиях края школы вправе самостоятельно принимать решение о переводе детей на дистанционное обучение, руководствуясь данными об эпидобстановке.
 

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