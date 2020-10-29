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Красноярске автобусы оборудуют wi-fi-радарами для учета пассажиропотока

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Красноярск
09:23 29 Октября 2020
автобусы, it-технология, пассажиры, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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Пассажиропоток общественного транспорта в Красноярске начнут учитывать с помощью wi-fi-радаров. Устройства, которые будут установлены в салонах автобусов, позволят анализировать наполняемость транспорта, дальность поездок, количество перевезенных людей. Также будет понятно, откуда и куда едет пассажир. Эта информация важна для совершенствования маршрутной сети города.

Wi-fi-радары – это приборы для отправки таргетированной рекламы проходящим мимо магазинов людям и анализа посещений этих магазинов. «Красноярскгортранс» решил адаптировать их для своих целей. Поэтому в автобусах будут учитывать данные пассажиров, которые едут с включенным wi-fi.

«У большинства активных пользователей интернета на смартфоне всегда включена функция wi-fi. Телефон постоянно ведет поиски сетей wi-fi для подключения, подавая в радиоэфир специальный сигнал об этом. Wi-fi детектор, установленный в автобусе, сканирует такие сигналы, запоминая их место появления и место исчезновения – покидание автобуса. Затем детектор формирует полученную информацию и каждые 20 секунд передает данные на сервер», - пояснили в пресс-службе администрации Красноярска.

Также в красноярских автобусах используют автоматизированную систему подсчета пассажиров, которая работает от электронных датчиков над дверями. Такими устройствами оборудованы 70 автобусов, восемь троллейбусов и три трамвая муниципальных предприятий.

В мэрии добавили, что у каждого перевозчика по контракту в автопарке должен быть как минимум один автобус с автоматизированной системой подсчета пассажиропотока. Недостаток такого метода – невозможность получить информацию о маршруте поездки пассажира. Однако аналитики вычисляют эти данные с помощью карт оплаты: если человек каждое утро рассчитывается за проезд в мкрн «Северный», а каждый вечер – в центре города, то можно предположить, что он ездит по маршруту дом-работа.

Ранее информацию получали методом анкетирования и опроса, все данные приходилось собирать вручную.

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