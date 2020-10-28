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В Красноярском крае началось строительство седьмого моста через Енисей

Главная Общество
Красноярск
19:20 28 Октября 2020
строительство, логистика, в красноярском крае, транспорт, мост
Автор: Sibnovosti.ru
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В Красноярском крае началось строительство самого северного, седьмого моста через Енисей в районе поселка Высокогорский Енисейского района. Переправа обеспечит круглогодичную транспортную связь между центральными районами края и Северо-Енисейским районом. Жителям скоро не придется пользоваться паромом и ледовой переправой, где скорость движения порядка 20 км/ч. Мост повысит скорость грузовых и пассажирских перевозок, а также даст толчок к освоению новых месторождений полезных ископаемых. Строительство моста включено в комплексный инвестиционный проект «Енисейская Сибирь». По прогнозам краевых властей в ближайшие годы в различные проекты будет инвестировано 180 млрд рублей, создано 20 тысяч рабочих мест.

«Мост поможет наладить круглогодичные внутрирайонные грузовые и пассажирские перевозки, а также свяжет 17 правобережных населенных пунктов от поселка Высокогорский до поселка Северо-Енисейский, где живут более 13 тысяч человек. Новая магистраль избавит и от вынужденных работ по ежегодному созданию и эксплуатации зимников», - сообщили в пресс-службе краевого правительства.

Сдать объект подрядчик должен в ноябре 2023 года. Мост будет двухполосным, протяженностью 1 196,1 метров, а с учетом подходов – 2 082,54 метров. Кроме того, проектом предусмотрено создание коммуникаций и дорожных развязок.

Фото: krskstate/Алексей Печенкин

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