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Жителю Балахты грозит до 5 лет тюрьмы за кражу кроликов

Главная Общество
Красноярск
18:15 28 Октября 2020
в красноярском крае, полиция, кража, домашнее, животные
Автор: Sibnovosti.ru
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Жителю Балахты грозит срок за кражу кроликов с чужого приусадебного участка. Владелица частного подворья сообщила, что неизвестный ночью украл у нее 14 зверят, стоимостью 7 тысяч рублей.

«На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. По горячим следам личность подозреваемого была установлена, им оказался 45-летний мужчина. Он пояснил, что решил украсть кроликов, чтобы продать, а вырученные деньги потратить на свои нужды», – рассказали в пресс-службе МВД по Красноярскому краю.

Силовики обнаружили у подозреваемого мешки, в которые он сгрузил кроликов. Продать животных мужчина не успел: трое кроликов разбежались, двоих преступник выбросил в реку, так как испугался, что его поймают. Двоих уцелевших крольчат вернули хозяйке. Действие мужчины подпадают под статью уголовного кодекса «Кража», максимальное наказание по которой 5 лет лишения свободы.

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