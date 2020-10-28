Администрация выделила участок под строительство поликлиники на Шахтеров

Администрация Красноярска выделила земельный участок под строительство поликлиники на ул. Шахтеров. Инвестора, который получит право возводить соцобъект, планируют определить 20 ноября. Аренда земли будет стоить подрядчику полтора миллиона рублей в год. Он должен построить медучреждение в течение 8 лет. После завершения работ город сможет его выкупить.

Также мэрия выставила на торги участок под строительство многоэтажки в Октябрьском районе Красноярска, на пустыре рядом с ул. Содружества. Величина годовой арендной платы – 611 тысяч рублей. Договор аренды будет заключен на 20 лет.

«Участие в муниципальных торгах – это, прежде всего, гарантия открытости и прозрачности их проведения, а также возможность просчитать экономику своего проекта», – цитирует пресс-служба администрации заместителя руководителя департамента муниципального имущества и земельных отношений Нани Харлашину.

Фото: скриншот "2ГИС"







