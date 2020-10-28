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Администрация выделила участок под строительство поликлиники на Шахтеров

Главная Общество
Красноярск
17:35 28 Октября 2020
красноярск, строительство, здравоохранение, общество
Автор: Sibnovosti.ru
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Администрация Красноярска выделила земельный участок под строительство поликлиники на ул. Шахтеров. Инвестора, который получит право возводить соцобъект, планируют определить 20 ноября. Аренда земли будет стоить подрядчику полтора миллиона рублей в год. Он должен построить медучреждение в течение 8 лет. После завершения работ город сможет его выкупить.

Также мэрия выставила на торги участок под строительство многоэтажки в Октябрьском районе Красноярска, на пустыре рядом с ул. Содружества. Величина годовой арендной платы – 611 тысяч рублей. Договор аренды будет заключен на 20 лет.

«Участие в муниципальных торгах – это, прежде всего, гарантия открытости и прозрачности их проведения, а также возможность просчитать экономику своего проекта», – цитирует пресс-служба администрации заместителя руководителя департамента муниципального имущества и земельных отношений Нани Харлашину.

Фото: скриншот "2ГИС"




 

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